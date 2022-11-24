"عصا موسى" تنشر لقطات جديدة لتفجير القدس (فيديو)

تمكنت مجموعة "هاكرز" تطلق على نفسها اسم "عصا موسى"، من اختراق كاميرات المراقبة الإسرائيلية، والحصول على مقطع مصور يظهر لحظة إنفجار العبوة الناسفة يوم أمس الأربعاء، بأحد شوارع القدس المحتلة.

ونشرت "عصا موسى" فيديو التفجير، وعلقت عليه، قائلة: "الحياة المظلمة..ستدفعون ثمن الدم الذي أريق ...لن تنعموا بالسلام والراحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ...سنحدد نهايتكم".

وقتل اسرائيلي، وأصيب 19 آخرين، جراء الإنفجارين، في القدس المحتلة، حيث وقع أحدهما بالقرب من مستوطنة راموت، بينما وقع الإنفجار الآخر قرب محطة حافلات.

وشهدت شوارع القدس، عقب التفجيرين استنفارا أمنيا كبيرا من قبل قوات الأمن الاسرائيلي، كما تم إغلاق جميع مداخل المدينة، للبحث عن منفذي العملية.

وذكر بيان للشرطة الاسرائيلية، أن التفجيرين وقعا بفارق زمني بينهما، لا يتجاوز ال 30 دقيقة، مشيرا إلى أنه يشتبه بأن الهجوم فلسطيني.