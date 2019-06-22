عضو انكرته الاسرة السعودية الحاكمة: ليس اماما ولا حاكما ولا صور له!!

ردت مؤوسسة رسمية تعنى بـ ” تاريخ آل سعود ” بشكل فج على استفسار طلب صورة للامام ” خالد بن سعود ” بالقول انه ليس إمامًا ولم تتم مبايعته وليس له صورًا في تاريخ المملكة.

@Alsaud_History السلام عليكم ، هل يوجد صوره للامام خالد بن سعود الكبير الذي عينه محمد باشا والي على نجد، وما هي الكتب التي تسرد حياته وشكرا. — عبدالرحمن 🇸🇦 (@Aazz33Z) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

وقال حساب رسمي على تويتر للمؤسسة : ” خالد بن سعود ليس إمام ولم تتم مبايعته ولم يكن له أي قبول من آل سعود خاصة ومن أهل نجد عامة، علماً بأن الإمام عبدالله بن ثنيان هو من أسقطه عام 1257هـ/1841م، ولا توجد كتب استفاضت بالحديث عنه، حتى في كتاب (تاريخ ملوك آل سعود) للأمير سعود بن هذلول لم يعده من ضمن الحكام وليس له صور ” .

وكان السؤال المطروح: هل يوجد صورة للإمام خالد بن سعود الكبير الذي عينه محمد باشا والي على نجد، وما هي الكتب التي تسرد حياته وشكرا ” .

وفي البحث ظهر اسم خالد بن سعود الكبير في كتاب ايام محمد علي باشا ويبدو انه كان منشقا عن عائلة آل سعود ومسؤولا في حملات محمد علي باشا على نجد والحجاز