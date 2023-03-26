عضو مجلس القيادة اليمني: سنستعيد "تعز" من قبضة الحوثيين

البوابة - أكد العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، عضو مجلس القيادة اليمني، أن الإرهاب مصيره الفشل، متعهدا باستعادة محافظة تعز من قبضة جماعة الحوثي.

وتأتي تصريحات العميد طارق صالح، عقب الهجوم بطائرة مسيرة على موكب محافظ تعز نبيل شمسان، والذي نجا منه بأعجوبة، حيث نسب الهجوم إلى الحوثيين.

وقال عضو مجلس القيادة اليمني، عبر "تويتر": "الحمدلله على سلامة نبيل شمسان، محافظ تعز. نجا من حادث إرهابي استهدف به الحوثي طريق الكدحة، طريق كسر الحصار عن تعز".

وأضاف العميد طارق صالح: "الإرهاب مصيره الفشل، ووعدنا أن تستعيد تعز وكل اليمن عافيتها وحريتها".

وتعرض موكب محافظ تعز، أمس السبت، لهجوم جوي بطائرة مُسيرة، أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر، وفقا لمصادر محلية.

وأشارت المصادر، إلى أن استهداف موكب "نبيل شمسان"، تم في منطقة الكدحة غرب تعز، أثناء عودته من مدينة المخا في طريقه إلى مدينة تعز.

نسف التهدئة

بدورها قالت الحكومة اليمنية، إن الهجوم تم تنفيذه بطائرة مسيرة إيرانية الصنع تابعة لجماعة الحوثي، مؤكدة أن استهداف رئيس السلطة التنفيذية المدنية في تعز، هو عمل جبان، ويرمي إلى تفجير الأوضاع من جديد، ونسف جهود التهدئة.

ومنذ أيلول/سبتمبر 2014، تسيطر "أنصار الله" على مدينة تعز، وغالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء.

وحذرت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، من انهيار التهدئة، وإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب، بعد الهجمات التي تشهدها جبهات حريب غرب مأرب، من قبل الحوثيين.

كما طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، بممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لإجبارها على الانصياع لجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

موجة نزوح جديدة

واعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في بيان، أن الحوثيين، يستهترون بشكل صارخ بدعوات وجهود التهدئة، مشيرا إلى أن موجة التصعيد الجديدة على قرى بواره، ملعاء، شرق، ضو، خلفت موجة نزوح جديدة.

يشار إلى أن مئات آلاف القتلى والجرحى، سقطوا في اليمن، منذ أطلق التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية، دعما للجيش اليمني، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون.