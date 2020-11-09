عطلة رسمية في السودان الأحد للاحتفال باتفاق السلام

جرى توقيع اتفاق جوبا بين الحكومة وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل "الجبهة الثورية"، الشهر الماضي.

أعلن مجلس الوزراء السوداني، الإثنين، عن عطلة رسمية الأحد المقبل، بمناسبة الاحتفالات باتفاق السلام الموقع قبل أسابيع.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمة، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن أن الأحد 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري سيكون عطلة رسمية بجميع أنحاء البلاد، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة باستقبال قادة الأطراف الموقعة على اتفاق السلام في جوبا وضيوف البلاد لهذه المناسبة".

من جانبها، أعلنت الجبهة الثورية السودانية (تتكون من عدة حركات مسلحة) الإثنين، وصول وفد من قياداتها إلى الإمارات، وفق الوكالة.

وقال نور الدائم طه ممثل حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، إن الزيارة تأتي في إطار دور الإمارات كضامن للعملية السلمية في السودان.

وجرى توقيع اتفاق جوبا بين الحكومة وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل "الجبهة الثورية"، الشهر الماضي، بحضور رؤساء عدة دول، وممثلين عن مصر وقطر والإمارات، والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة كشهود وضامنين للاتفاق، دون مشاركة الحركة الشعبية، بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير جيش السودان، بقيادة عبد الواحد نور.

