عطل بشبكة الربط المصرية يتسبب بانقطاع الكهرباء في الاردن

أدى الانقطاع إلى تعطل إشارات المرور وتحول المستشفيات إلى مولدات الاحتياط وتأخر أدوار توزيع المياه، فيما واجه مستخدمو أجهزة الأكسجين في المنازل مخاطر بشأن احتمالية طول أمد الأزمة.

أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية الجمعة، أنها بدأت إعادة تدريجية للتيار الكهربائي، بعد ساعات من انقطاعه عن عموم البلاد.

وقالت الشركة في بيان مقتضب: "بدأت عودة تدريجية للتيار الكهربائي في الأردن بدءا من محافظة العقبة (جنوب)، وصولا إلى بعض الأحياء في العاصمة عمان".

وأرجعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية، انقطاع الكهرباء لعطل في الشبكة المصرية المغذية للمملكة.

وقال مصدر في الهيئة فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح للأناضول "حدث عطل في الشبكة المصرية المغذية للمملكة، ما أدى إلى توقف الشبكة الوطنية عن العمل".

وأكد المصدر أن الهيئة وشركة الكهرباء الوطنية الحكومية تعملان لضمان سرعة إعادة التيار.

وأضاف: "إعادة التيار ستكون تدريجية على مراحل، بدءا من الجنوب وصولا إلى جميع مناطق المملكة”.

وكان التيار الكهربائي انقطع بشكل تام في عموم الأردن، ظهر اليوم، في وقت تحولت فيه المستشفيات والمرافق الحيوية إلى العمل على مولدات الطاقة، حسبما أفادت مراسلة الأناضول في عمان.

وشمل الانقطاع جميع المحافظات، ما أدى إلى تعطل إشارات المرور وتحول المستشفيات إلى مولدات الاحتياط وتأخر أدوار توزيع المياه، فيما يواجه مستخدمو أجهزة الأكسجين في المنازل مخاطر بشأن احتمالية طول أمد الأزمة.

ويرتبط الأردن بشبكة الكهرباء المصرية منذ عام 1999، وفي 2006 وقع البلدان اتفاقية لتبادل الطاقة في إطار شبكة الربط العربي.