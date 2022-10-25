عطل يشل الخدمة في الواتس أب

اصيب موقع التواصل الاجتماعي الواتس اب بخلل في عدة دول بالعالم، حيث توقفت الخدمة نهائيا سواءا باستقبال او ارسال الرسائل، كما تعذر فتح الواتس اب على اجهزة الكمبيوتر

ميتا تبرر الخلل في واتس اب

وقالت شركة "ميتا" أنها تعمل على استعادة التطبيق "في أسرع وقت ممكن". وقالت في بيان : "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليا مشكلات في إرسال الرسائل، ونعمل على إعادة تطبيق "واتسآب" للجميع في أسرع وقت ممكن".

وعانت ميتا من انقطاعات كبيرة خلال الاشهر الماضية كبدتها المليارات من الخسائر فيما تحول الملايين من روادها الى التطبيقات الاخرى

واعلن موقع "downdetector" الذي يتابع الأعطال الفنية في المواقع والمنصات الرقمية عن وجود مشكلة فنية في "واتس اب" كما كشفت بيانات الموقع ارتفاعا كبيرا في بلاغات الأعطال حيث انه تبلغ خلال ساعة واحدة أكثر من 9 آلاف بلاغ بهذا الشأن.