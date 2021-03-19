عطل يصيب فيس بوك وواتس اب وانستغرام

افاد نشطاء على موقع تويتر بتوقف جماعي للواتساب، تويتر، انستغرام، فيسبوك ومسنجر في أغلب دول العالم حاليًا.

وأبلغ أكثر من 150 ألف مستخدم عن وجود مشاكل في استخدام تطبيقات إنستغرام وفيسبوك وميسنجر.

وتحدث نحو 123 عن وجود صعوبات في التواصل على خدمة إنستغرام و 23 ألف على تطبيق واتساب، مقابل خمسة آلاف مع مسنجر.

وفي ديسمبر الماضي عانت خدمتا ميسنجر وانستغرام من مشاكل مماثلة.