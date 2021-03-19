عطل يصيب فيس بوك وواتس اب وانستغرام

افاد نشطاء على موقع تويتر بتوقف جماعي للواتساب، تويتر، انستغرام، فيسبوك ومسنجر في أغلب دول العالم حاليًا.
وأبلغ أكثر من 150 ألف مستخدم عن وجود مشاكل في استخدام تطبيقات إنستغرام وفيسبوك وميسنجر.
وتحدث نحو 123 عن وجود صعوبات في التواصل على خدمة إنستغرام و 23 ألف على تطبيق واتساب، مقابل خمسة آلاف مع مسنجر.
وفي ديسمبر الماضي عانت خدمتا ميسنجر وانستغرام من مشاكل مماثلة.
#الواتساب mood : pic.twitter.com/LGT6UyXhPo— Hamadalsuraye (@hamadalsuraye) March 19, 2021
Me running into Twitter to see if #WhatsApp and #Instagram are down 🤣🤣 #الواتساب #الانستا pic.twitter.com/ctAZGsG3Tz— Deema 🌸 (@dayoumziii) March 19, 2021
Whatsapp, Facebook and Instagram down. Everyone switching to twitter to confirm, meanwhile Twitter :— Ahmed Othman 🦅 (@ahmedothman72) March 19, 2021
الواتساب#whatsappdown#facebookdown pic.twitter.com/M72uVqnpWU