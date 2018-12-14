عفو رئاسي في مصر

قطاع السجون في مصر، قد أفرج عن 712 سجينا بموجب عفو رئاسي

أفرجت مصلحة السجون المصرية عن 676 سجينا بموجب عفو رئاسي، استكمالا لتنفيذ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإفراج عنهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.

وواصل قطاع السجون في مصر عقد اللجان لفحص ملفات النزلاء، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بإجمالي 676 مفرجا عنهم.



وكان قطاع السجون في مصر، قد أفرج عن 712 سجينا بموجب عفو رئاسي، في شهر يونيو الماضي، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل 2018.