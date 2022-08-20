المغرب.. عفو ملكي عن 542 مدانا

عفى العاهل المغربي محمد السادس من خلال عفو أصدره الجمة عن 542 مدانا، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

وقالت وزارة العدل، عدد المستفيدين من العفو الملكي من المعتقلين بلغ 433 سجينا.

وأضاف البيان أن "عدد المستفيدين من العفو الملكي من غير الموقوفين (مدانون لم يصدر بحقهم حكم) بلغ 109 مدانين".

وعادة ما تعلن وزارة العدل أوامر الملك محمد السادس المتعلقة بالعفو عن معتقلين لا سيما خلال المناسبات الوطنية والدينية.

وسبق أن صدر عفو ملكي في مناسبات سابقة عن معتقلين محكوم عليهم في قضايا إرهاب.

ويحتفل المغرب بـ “ثورة الملك والشعب” في 20 أغسطس/ آب سنويا، وتؤرخ المناسبة التي تحل ذكراها الـ 69 غدا السبت، نفي الاستعمار الفرنسي للسلطان محمد الخامس جد الملك محمد السادس، ومحاولة تنصيب ملك مكانه عام 1953.

واشتدت المقاومة في البلاد منذ نفي العاهل المغربي عام 1953 إلى جزيرة كورسيكا ثم إلى مدغشقر في يناير/ كانون الثاني 1955، ليعود إلى المملكة في نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة نفسها، وتوجت المقاومة بحصول المغرب على الاستقلال 1956.

كما يحتفل بعد غد الأحد بـ “عيد الشباب”، وهو ذكرى ميلاد الملك محمد السادس.