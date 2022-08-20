  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. عفو ملكي مغربي عن 542 مدانا

المغرب.. عفو ملكي عن 542 مدانا

منشور 20 آب / أغسطس 2022 - 05:12
العاهل المغربي محمد السادس
العاهل المغربي محمد السادس

عفى العاهل المغربي محمد السادس من خلال عفو أصدره الجمة  عن 542 مدانا، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.

اقرأ ايضاًالعاهل المغربي: الوضع الصحي في المغرب مؤسفالعاهل المغربي: الوضع الصحي في المغرب مؤسف

وقالت وزارة العدل، عدد المستفيدين من العفو الملكي من المعتقلين بلغ 433 سجينا.

وأضاف البيان أن "عدد المستفيدين من العفو الملكي من غير الموقوفين (مدانون لم يصدر بحقهم حكم) بلغ 109 مدانين".

وعادة ما تعلن وزارة العدل أوامر الملك محمد السادس المتعلقة بالعفو عن معتقلين لا سيما خلال المناسبات الوطنية والدينية.

وسبق أن صدر عفو ملكي في مناسبات سابقة عن معتقلين محكوم عليهم في قضايا إرهاب.

ويحتفل المغرب بـ “ثورة الملك والشعب” في 20 أغسطس/ آب سنويا، وتؤرخ المناسبة التي تحل ذكراها الـ 69 غدا السبت، نفي الاستعمار الفرنسي للسلطان محمد الخامس جد الملك محمد السادس، ومحاولة تنصيب ملك مكانه عام 1953.

واشتدت المقاومة في البلاد منذ نفي العاهل المغربي عام 1953 إلى جزيرة كورسيكا ثم إلى مدغشقر في يناير/ كانون الثاني 1955، ليعود إلى المملكة في نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة نفسها، وتوجت المقاومة بحصول المغرب على الاستقلال 1956.

كما يحتفل بعد غد الأحد بـ “عيد الشباب”، وهو ذكرى ميلاد الملك محمد السادس.

كلمات دالة:المغربعفو ملكي

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...