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عقب زيارة ترامب.. استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بقذيفتين

عقب زيارة ترامب.. استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بقذيفتين
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