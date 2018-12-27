عقب زيارة ترامب.. استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بقذيفتين

السفارة الأمريكية في بغداد

قال مصدر في الشرطة العراقية إن السفارة الأمريكية في بغداد تعرضت إلى قصف صاروخي بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس دون تسجيل خسائر.

وأوضح الملازم في شرطة بغداد جمال الحسوني، أن قذيفتين صاروخيتين سقطتا على مقربة من مقر السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد.

وأضاف أن القصف لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، مشيراً إلى أن صفارات الإنذار انطلقت في المنطقة الخضراء التي تضم موقع السفارة في أعقاب الهجوم.

وأشار الحسوني إلى أن قوات الأمن العراقية بدأت حملة للبحث عن مطلقي القذيفتين.

وحتى عصر اليوم الخميس لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

ويأتي القصف بعد ساعات قليلة من زيارة مفاجئة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقوات بلاده في قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غربي العراق.

ولم يجر ترامب خلال الزيارة التي استمرت 3 ساعات أي لقاءات مع مسؤولي الحكومة العراقية وهو ما أثار غضباً عارما لدى القوى السياسية العراقية التي اعتبرت الزيارة انتهاكا لسيادة البلاد.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وقال ترامب خلال تفقد جنود بلاده في قاعدة “عين الأسد” إنه لا توجد خطط لسحب القوات الأمريكية من العراق