عقب شيكاغو.. إطلاق النار على شرطيين في فيلادلفيا

تحقق شرطة مدينة فيلادليفيا في إطلاق النار على شرطيين بالقرب من منتزه مزدحم بآلاف المحتفلين بـ"عيد الاستقلال" الإثنين.

وشوهد المئات يهربون ركضا من مكان الحادث في حالة هلع شديد، بينما كانت الألعاب النارية تضيء السماء خلال الاحتفالات.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار حدث بالقرب من متحف فيلادلفيا للفنون في اليوم الأخير من حفل "واوا ويلكوم أميركا" بينما كانت حشود من الناس تشاهد عرضا للألعاب النارية عقب حفل موسيقي في المتنزه.

وقال بعض شهود العيان لوسائل إعلام أميركية إن الشرطة طلبت منهم الركض بعيدا عن مكان الحادث.

وأعلنت شرطة شيكاغو، الثلاثاء، إلقاء القبض على مشتبه به في حادث إطلاق نار وقع أيضا أثناء احتفالات الربع من يوليو وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 36.

واعتقلت شرطة ولاية ساوث كارولينا مشتبها به في إطلاق نار حدث خلال الاحتفلات، من دون أن تكشف عن هوية الضحايا.