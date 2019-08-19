عقد أولى جلسات محاكمة البشير الاثنين في الخرطوم

قال موقع "العربية نت" إن محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، تأجلت إلى الاثنين بعد أن كانت مقررة السبت الماضي، بسبب تزامنها مع جلسات وثائق الحكومة الانتقالية.

وبحسب المصادر فإن المحاكمة ستعقد في معهد التدريب القضائي شرقي العاصمة الخرطوم.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قال في وقت سابق إن فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق، ووجد 7 ملايين يورو، و350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة في 11 نيسان/ أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.