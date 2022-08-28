عقد قران أب وابنه على شقيقتين في الأردن !

تداولت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن خلال الساعات الماضية، أنباء عن عقد قران أب وابنه على شقيقيتين في احدى محافظات شمال المملكة، وذلك في واقعة أثارت دهشة وجدلا واسعا.

وكتبت صفحة "المفرق نيوز" في منشور عبر صفحتها في موقع فيسبوك تؤكد فيه "عقد قران أب وابنه في محافظة المفرق" مضيفة ان "العرايس أخوات"

كما نشرت العديد من الصفحات في فيسبوك المعلومة نفسها، ودون إعطاء مزيد من التفاصيل، اللهم سوى تذييل الخبر بعبارات من مثل "الأب والإبن عدايل" و"عقبال المشتهي".

ولم يتسن لموقع "البوابة" التحقق من صحة ما تتداوله صفحات التواصل بهذا الخصوص، والذي لا يزال يثير جدلا بين مؤيد ومعارض، ودون ان يخلو الأمر استغراب البعض وسخرية آخرين.

فمن جهته، كتب "نمر الخزاعلة" تعليقا يقول فيه: "عادي ساويناها انا وابوي قبل ٢٠ سنه وبنفس اليوم وهينا احلى عدايل صرعتونا ما ضل غير المملكه والجزيرة ينشروا".

وأيضا علقت "خديجة الخزاعلة" قائلة "زمان صارت ليش مستغربين الف مبروك الله يتمم على خير". وأيدها في ذلك حساب "توأم روحي" الذي كتب يقول "عادي هاد الموقف صار من زمان بالمفرق وطبيعي مافي مشكلة".

وكتب "سلام كاظم علي" قائلا أنه هذا الزيجات جائزة شرعا، لكنه اعتبر انها "لا تنجح والفشل فيها 99% وتكون تشويش للصلة القرابه والبعض يشمئز من تلك العلاقات".

وعلى الجانب المقابل، لم تخل التعليقات من التفكه الممتزج بالسخرية، حيث كتبت "علا العمر" تقول "عمها ابو زوجها و زوج اختها ...زوج خالة اولادها وجدهم.....مرت ابنو وخالة اولادو....#كركبة ع الاخر بالنهاية الف مبروك #بالرفاه و#البنين".

"أمل الشوحة" تمنت للعريسين العيش "بدون حروب اهليه وخاصه اذا زوجته الاولى موجوده"، في حين ان "اكرم النعيمي" علق متسائلا "ياخي بس يجيهم ولاد أيش يكونو يقربون لبعض 😭😂مخي صار يعطي ايرور".

هل يجوز ان يتزوج اخت زوجة ابيه؟

وبينما اختلط الامر على بعض المعلقين حول مشروعية مثل هذا الزواج، الا ان الشرع يبيح ذلك كما يؤكد موقع "الإسلام سؤال وجواب"، والذي يوضح ان "أخت زوجة الأب ليست من المحارم ، فيجوز للابن أن يتزوجها ، لدخولها في قول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم ) النساء/ 24" .

واضاف الموقع ان اللجنة الدائمة للفتوى السعودية سبق ان بينت انه "يجوز للابن أن يتزوج أخت زوجة أبيه إذا لم تكن أخت أمه ؛ لأن الأصل الجواز ، ولم يوجد مانع يوجب العدول عنه".