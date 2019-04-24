عقوبات أمريكية جديدة على حزب الله

أفادت مصادر اميركية أن وزارة الخزانة في الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على عدة أفراد وكيانات ضمن برنامج تنظيم حزب الله.

وأضافت أن العقوبات استهدفت شخصين أحدهما بلجيكي والآخر لبناني، بالإضافة إلى ثلاثة كيانات منها اثنان في بلجيكا وثالث في بريطانيا.

مارشال بيلينجسليا مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، أكد الإثنين الماضي، أن واشنطن ستستخدم كل ما لديها من أدوات لمعرفة مصادر أموال مليشيا حزب الله واستهدافها.

وأوضح بيلينجسليا أن مليشيا حزب الله تستغل الأوضاع الفوضوية مثل الحرب في سوريا واليمن، من أجل نشر نشاطاتها الإرهابية.

منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية ناثان سيلز، تعهد من جانبه باستخدام كل الأدوات اللازمة لتفكيك شبكات تمويل "حزب الله"، مؤكدا أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران وحزب الله، مشيرا إلى أن العقوبات الأميركية على إيران أثرت بالفعل على تمويل حزب الله وأنشطته.