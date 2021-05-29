عقوبات أمريكية على بيلاروس لإجبارها طائرة ركاب على الهبوط لاعتقال راكب معارض

أعلن البيت الأبيض، فرض عقوبات على بيلاروس لإجبارها طائرة ركاب أوروبية كانت تعبر مجالها الجوي الأحد على الهبوط في مينسك لاعتقال راكب معارض للنظام.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي في بيان فصّلت فيه هذه الإجراءات العقابية، إنّ إرسال نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو مقاتلة حربية لإجبار الطائرة التابعة لشركة “رايان إير” الأوروبية على قطع رحلتها الدولية والهبوط في مطار مينسك حيث اعتُقل الصحافي والناشط البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش يمثّل “إهانة مباشرة للمعايير الدولية”.

وأضافت أنّ العقوبات تستهدف تسع شركات بيلاروسية مملوكة للدولة وأعضاء رئيسيين في نظام لوكاشينكو، مشيرة إلى أنّ فرض مزيد من العقوبات على مينسك لا يزال خياراً مطروحاً. (أ ف ب)