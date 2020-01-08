عقوبات أميركية على نائب رئيس جنوب السودان

قال نائب وزير الخزانة الأمريكي جاستن موزينيتش في بيان إن “محاولة تابان دينغ غاي إسكات المعارضة تخرج قدرات البلاد على تطبيق اتفاق سلام عن مسارها”.

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات مالية على النائب الأول لرئيس جنوب السودان تعبان دينغ غاي، متهمة إياه بإصدار أوامر بقتل قياديين في المعارضة.

وأفاد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن دينغ تسبب بحال من الريبة غذّت النزاع في جنوب السودان وقوّضت عملية السلام.

واوردت الوزارة أن دينغ “رتّب بحسب تقارير ووجّه عمليتي اختفاء ومقتل المحامي المدافع عن حقوق الإنسان سامويل دونغ لواك وعضو الجناح المعارض في الحركة الشعبية لتحرير السودان أغري إدري ، بهدف تعزيز موقفه ضمن حكومة الرئيس (سلفا) كير ولترهيب أعضاء الجناح المعارض في الحركة الشعبية لتحرير السودان”.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي جاستن موزينيتش في بيان إن “محاولة تابان دينغ غاي إسكات المعارضة تخرج قدرات البلاد على تطبيق اتفاق سلام عن مسارها”.

وأضاف “تحضّ الولايات المتحدة جميع الدول على استثناء الجهات التي تهدد مستقبل جنوب السودان من المنظومة المالية الدولية”.

وتجمّد عقوبات وزارة الخزانة أي أموال أو أصول يملكها من تطاولهم هذه الإجراءات في الأراضي الأمريكية وتمنع الوصول إلى المنظومة المالية الأمريكية، وهو ما يعرقل كذلك استخدام المصارف الدولية التي تجري معاملات تجارية مع الولايات المتحدة.

وفرضت وزارة الخزانة في العاشر من كانون الأول/ديسمبر عقوبات على خمسة أفراد آخرين حمّلتهم مسؤولية ارتكاب “عمليات قتل خارج إطار القضاء”.

وفرضت واشنطن الشهر الماضي عقوبات على وزيرين في جنوب السودان، متهمة إياهما بعرقلة اتفاق للسلام تم توقيعه في 2018 يسمح بوضع حد لنزاع مستمر منذ خمسة اعوام.

وأفادت وزارة الخزانة الأربعاء أن “الحكومة الأميركية لن تتردد في استهداف الجهات التي تسببت باستمرار النزاع في جنوب السودان وستواصل الضغط على كبار القياديين في جنوب السودان واتخاذ اجراءات ملموسة لجلب السلام والاستقرار إلى البلد”.

