عقوبات أوروبية على الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانس

أكدت المفوضية الأوروبية، أن العقوبات المفروضة على الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانس ، ستطال متخذي القرار والأفراد الذين صوتوا عليه، وكذلك المنظمات العاملة في تلك المناطق.

وأشارت المفوضية الأوروبية، إلى أن العقوبات لن تكون كتلك المفروضة على ضم شبه جزيرة القرم.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في مؤتمر صحفي في بروكسل: "ستوجه هذه العقوبات ضد أولئك الذين اتخذوا القرار، الذين صوتوا للاعتراف بهذه المناطق. وهذا يختلف عن مجموعة العقوبات التي تم تبنيها في شبه جزيرة القرم في عام 2014. وستكون حزمة العقوبات هذه أيضًا. موجه ضد المنظمات العاملة في هذه المناطق ".

وأكد مامير أن "المقترحات (بشأن العقوبات الجديدة) ليست مجرد تكرار للإجراءات التي تم تقديمها في الوضع مع شبه جزيرة القرم في عام 2014."

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.

كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.

وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ "إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوغانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.