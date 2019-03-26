عقوبات اميركية على ايران تطال شركات في تركيا والامارات

أعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015

فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء، عقوبات جديدة على شركات وأفراد في إيران وتركيا والإمارات، وقالت إنهم "مسؤولون عن نقل مليارات الدولارات واليورو إلى الحرس الثوري الإيراني".

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أنها "أدرجت في القائمة السوداء 9 أفراد و16 كيانا، بما في ذلك شركات تستخدم كواجهة تتمركز في هذه الدول الثلاث، وترتبط أعمالها بالحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية".

وتشمل اللائحة بنوكا ومؤسسات مالية، بما في ذلك بنك أنصار، وأطلس للصرافة، وشركة أطلس الإيرانية.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين: "نحن نستهدف شبكة واسعة من الشركات والأفراد المتواجدين في إيران وتركيا والإمارات لتعطيل مخطط استخدمه النظام الإيراني لنقل أموال غير مشروعة بأكثر من مليار دولار".

وأضاف، أن "الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية يواصلان محاولة التهرب من العقوبات لمساعدة الحكومة الإيرانية على تمويل الإرهاب وزعزعة استقرار الشرق الأوسط".

وأعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وست قوى عالمية، وتضمنت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على دفعات، عقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس، وذلك بهدف تقليص تمويل عملياته الخارجية.