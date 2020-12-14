عقوبات اميركية على ايران وروحاني يرفض التفاوض بشأن الملف الصاروخي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على شخصين مرتبطين بإيران فيما تمسك الرئيس حسن روحاني بالملف الصاروخي رافضا الحوار بشأنه

وذكرت الوزارة عبر موقعها أنها أدرجت على اللائحة السوداء "محمد بصيري وأحمد خزاعي وهما من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية (MOIS)، وهما متورطان في اختطاف روبرت أ. ليفينسون في جزيرة كيش الإيرانية في 9 مارس 2007".

وأوضحت أنه "سيتم حظر جميع ممتلكات ومصالح هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها".

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن "اختطاف ليفنسون في إيران هو مثال شائن على استعداد النظام الإيراني لارتكاب أعمال غير عادلة"، مشددا على أن "الولايات المتحدة ستعطي الأولوية دائما لسلامة وأمن الشعب الأمريكي وستواصل بقوة ملاحقة أولئك الذين لعبوا دورا في اعتقال ليفنسون وفي وفاته المحتملة".د

روحاني

في سياق آخر قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الاثنين 14ديسمبر 2020 إن برنامج طهران الصاروخي غير قابل للتفاوض وإن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن "يعي ذلك جيدا".

وعلى ما يبدو يرى بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران مقدمة لمحادثات أوسع نطاقا بشأن أنشطة طهران النووية والإقليمية وصواريخها الباليستية.