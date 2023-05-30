عقوبات اميركية على شركات وافراد سوريين

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات جديدة استهدفت ثلاثة أشخاص وشركتي صرافة في سورية بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على دمشق ومساعدة النظام وحزب الله والحرس الثوري الايراني

وقالت الوزارة الاميركية ان فرض العقوبات جاء بموجب قانون قيصر حيث إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة فرض عقوبات على شركتي "الفاضل" و "الأدهم" للصرافة ومقرهما دمشق. كونهما "ساعدتا سرا النظام السوري وحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني على إمكانية الوصول للنظام المالي الدولي في انتهاك للعقوبات الدولية".

كما شملت العقوبات وفق الوزارة الاميركية ثلاثة أشقاء يمتلكون ويديرون شركة "الفاضل" وهم كل من فاضل بلوي ومطيع بلوي ومحمد بلوي.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن "نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد يواصل الاعتماد على الخداع لانتهاك عقوبات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما يتجاهل احتياجات الشعب السوري".

ويفرض قانون "قيصر" الأميركي مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020، تاثر بها المواطن السوري بشكل مباشر وعانى من حرمانه من المواد الاولية والاساسية الانسانية ، كما تفتقر البلاد لادنى الحاجيات اللازمة لاعادة الاعمار وحتى ترميم البيوت للمواطنين الراغبين بالعودة الى بلدهم ، وتدعي واشنطن ان العقوبات شملت أذرع النظام، من مسؤولين سوريين، إلى كل شخص أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية.