عقوبات اميركية على قادة المليشيات الموالية لايران في العراق

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، اليوم الخميس، إن واشنطن ستفرض عقوبات على قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق.

وأضاف نائب الرئيس الأميركي أن واشنطن لن تقف مكتوفة اليدين بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الإرهاب.

وفي وقت سابق نقل تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن المليشيات العراقية الموالية لايران تشكل مأزقا للعراق، ونقلت عن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قوله إن قوات الحشد الشعبي مزيج خطير من المليشيات والمافيا، ولا يُمكن السيطرة عليها.

وحذر محلل الأمن القومي في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أنتوني كوردسمان من تحول هذه المجموعات إلى دولة داخل الدولة إذا لم توضع لها ضوابط.

ولفت إلى أن هناك مجموعة تنضوي تحت راية الحشد الشعبي العراقي، بعضها سنّي، وبعضها موال للحكومة العراقية، وبعضها الآخر على صلة بفيلق القدس والحرس الثوري الإيراني. مع ذلك، تطغى على هذه المسألة حقيقة أن هذه الجماعات مُموّلة ومعترف بها من الحكومة العراقية.

وتقول روبين إن هذه المجموعات لديها نواب كثر في البرلمان، وبإمكانها فرض وزراء، وبالتالي السيطرة على قطاع عقود الأعمال، كما أنها تعمل كمجموعات ضاغطة لصالح إيران.