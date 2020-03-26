عقوبات اميركية على كيانات وشخصيات ايرانية بتهمة دعم الارهاب

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس عن فرضها عقوبات على 15 شخصية وخمسة كيانات في إيران ضمن إطار برنامج "مكافحة الإرهاب".

وأظهر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت اليوم الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 15 إيرانيا وخمس شركات هناك في إطار برنامج لمكافحة الإرهاب.

ووفقا للمنشور تتعلق العقوبات بشركات في مجالات الشحن والتجارة والبناء والكيماويات.

وبلغ عدد الأشخاص الذين توفوا بفريوس كورنا في إيران بحسب ما ذكره المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، 157 شخصا توفوا بسبب فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 2234 في حين بلغ عدد الإصابات 29406.