عقوبات اميركية محتملة على تركيا

تستعد تركيا لعقوبات اميركية محتملة على خلفية تمسكها بشراء أنظمة الدفاع الروسية إس-400، فيما اكدت واشنطن ان موقفها ثابت بشان هذه القضية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن تركيا تستعد لعقوبات أميركية محتملة من بينها عرقله شراء المقاتلات الأميركية إف-35.

وقال أكار للصحفيين إن تركيا تنفذ التزاماتها في مشروع إف-35 وإن أنقرة تتوقع أن يستمر البرنامج كما هو مخطط له. وأضاف أن شراء أنظمة إس-400 لا يهدف إلا لتلبية احتياجات تركيا الدفاعية ولا يمثل تهديدا.

وفي واشنطن قالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن موقف بلادها من المنظومة إس-400 لم يتغير.

وندد الكرملين بما سماه المهلة التي منحتها الولايات المتحدة لتركيا لإلغاء صفقة إس-400، ووصف ذلك بأنه "غير مقبول.

وكان تقرير على قناة (سي.إن.بي.سي) ذكر أن واشنطن منحت تركيا أسبوعين لإلغاء صفقتها مع روسيا وشراء أنظمة باتريوت وإلا تم استبعادها من برنامج المقاتلات إف-35 وتعرضت لعقوبات أميركية.

وقالت الحكومة الألمانية إن قرار تركيا شراء هذه المنظومة أثار تساؤلات صعبة فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي وإنها سترحب بسعي أنقرة لإعادة النظر في قرارها وقال أكار إن ربط صفقة إس-400 بالمقاتلات إف-35 "عقبة أخرى".

ومضى وزير الدفاع التركي يقول إن من المتوقع اكتمال الدراسات التحليلية لأنظمة سامب-تي الدفاعية، بالتعاون مع مجموعة يوروسام الفرنسية الإيطالية، في أكتوبر ، موضحا أن يوروسام عرضت تركيب تلك المنظومة في تركيا.