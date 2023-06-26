عقوبات اوربية على 7 شخصيات ايرانية

اضاف مجلس الاتحاد الأوروبي 7 أشخاص إلى لائحة العقوبات المفروضة إيران فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان.

ووفق المجلس الاوربي فان “القوائم الجديدة تشمل وكلاء النيابة المسؤولين عن محاكمات المتظاهرين الذين أُعدموا، وقائدًا إقليميًا للحرس الثوري أشرف على الإجراءات ضد المتظاهرين”.

واعدمت السلطات الايرانية المئات من المحتجين على سياسة النظام وممارسات القتل والقمع التي تمت خلال التظاهرات التي اندلعت في الاشهر الماضية اثر وفاة الكردية مهسا أميني (جينا أميني) تحديدا في الخريف العام الفائت واتهمت وثيقة العقوبات السلطات الايرانية بـ الاستخدام الواسع النطاق "وغير المتناسب للقوة من قبل وكالات إنفاذ القانون الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين”.

وشملت قائمة العقوبات محافظين ومُدعٍ عام ونائب قاضٍ وثلاثة ضباط شرطة. وبموجب العقوبات، يمنع الاتحاد الأوروبي هؤلاء الوصول إلى أراضيه، كذلك منع أصولهم الأوروبية.

