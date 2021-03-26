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عقوبات صينية على شخصيات وكيانات بريطانية "لترويجها أكاذيب" بشأن الإيغور

منشور 26 آذار / مارس 2021 - 01:45
عقوبات صينية على شخصيات وكيانات بريطانية "لترويجها أكاذيب" بشأن الإيغور

أعلنت الحكومة الصينية الجمعة أنها فرضت عقوبات على تسع شخصيات بريطانية، من بينهم برلمانيون رفيعو المستوى، وأربعة كيانات، وذلك لأنها “نشرت أكاذيب” بشأن انتهاكات تتعرّض لها أقليّة الإيغور المسلمة في إقليم شينغيانغ.

وتأتي هذه العقوبات بعد أيام من فرض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى (بريطانيا والولايات المتحدة وكندا) بصورة متزامنة عقوبات ضدّ مسؤولين صينيين يتّهمهم الغرب بتنفيذ حملة قمع ضدّ الأويغور، الأقليّة المسلمة التي تشكّل غالبية سكان الإقليم الواقع في شمال غرب الصين. (أ ف ب)


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