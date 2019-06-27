علاء مبارك بين الجمهور في ملعب القاهرة (فيديو وصور)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لعلاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، خلال تواجده بملعب القاهرة لمساندة منتخب بلاده أمام نظيره الكونغولي.

ولقيت صور نجل مبارك الذي تواجد في مدرجات الثالثة شمال، أثناء بطولة أمم افريقيا، استحسانا وصدى كبيرا على مواقع التواصل، حيث ظهر وسط الجماهير بدون مرافقين أو حراسات.

كما انتشرت العديد من الصور لعلاء مبارك وهو برفقة مشجعين.

وقال علاء مبارك، إنه تم منعه من حضور مباريات كأس الأمم الإفريقية في مصر، بعد حضوره مباراة منتخب مصر ضد منتخب الكونغو، أمس الأربعاء.

وعلق مبارك في منشور له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": المرة الجاية شكلها جالس ومعلق الـFan Id بعد حظره، وبتفرج على المباراة أمام التلفاز".

اجمل ابتسامة من طفلة جميلة طلبت صورة فى مباراة امس 🙂ربنا يحفظ ويخلى pic.twitter.com/rFpXVFEf0Z — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) June 27, 2019

وجاء تعليق نجل الرئيس المصري الأسبق بعد نشره تغريدة قال فيها: "من مدرجات تالتة شمال مبروك لمنتخبنا الوطني الفوز اليوم"، حيث طلب منه أحد المتابعين الجلوس المرة القادمة في مدرجات الثالثة يمين المشهورة بجمهور نادي الزمالك، ليرد عليه قائلا أنه تم حظر الــFan Id.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد ضجت بصور علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أثناء تواجده في ملعب القاهرة خلال مباراة المنتخب المصري لكرة القدم أمام نظيره الكونغولي

وكان "علاء مبارك"، قد نشر صور تجمع والده مع فريق المنتخب الوطني بقيادة حسن شحاتة أثناء الاحتفال ببطولة 2006.

وعلق "علاء" على حسابه الخاص بـ"تويتر": "ذكريات جميلة".

وكان المنتخب المصري قد فاز باللقب عام 2006 وذلك عندما أقيمت البطولة بالقاهرة بعدما تغلب على ساحل العاج.

وقرر في حينها الرئيس الأسبق حسني مبارك صرف ثلاثة ملايين جنيه مصري مكافأة فوز لمنتخب مصر لكرة القدم بعد الحصول على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين.

وعلق في حينها أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بأن "مبارك" أمر بصرف المكافآت فورًا؛ تقديرا للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني