علاء مبارك لـ ابراهيم عيسى: انت عايز ايه؟

وجه علاء نجل الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك رسالة الى الاعلامي المصري ابراهيم عيسى عبر صفحته الشخصية على موقع وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، سأله خلالها ماذا تريد ؟

علاء مبارك: ابراهيم مالك؟ في ايه؟

وفي تغريدته الموجه الى الاعلامي ابراهيم عيسى ، دعاه علاء مبارك الى التوقف عن التشكيك بالثواب الاسلامية وتشويه الرموز

وقال مبارك الابن : في إيه يا أ ابراهيم مالك ! كفى تشكيك فى الثوابت الإسلامية و تشويه الرموز ، ما الهدف من خلق حالة من الجدل والتناقض فيما يخص الأمور المتعلقة بالعقيدة و الرموز الإسلامية ؟ ما صدقنا خلصنا من موضوع الصيدلي و رحلة المعراج فجأة كده قررت تدخل على خالد بن الوليد ! أ ابراهيم انت عايز ايه؟

في إيه يا أ ابراهيم مالك ! كفى تشكيك فى الثوابت الإسلامية و تشويه الرموز ، ما الهدف من خلق حالة من الجدل والتناقض فيما يخص الأمور المتعلقة بالعقيدة و الرموز الإسلامية ؟ ما صدقنا خلصنا من موضوع الصيدلي و رحلة المعراج فجأة كده قررت تدخل على خالد بن الوليد ! أ ابراهيم انت عايز ايه؟ pic.twitter.com/klrwSpWOsF — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 29, 2022

ابراهيم عيسى يتعرض للصحابي خالد بن الوليد

وتناول الاعلامي ابراهيم عيسى شخصية خالد بن الوليد عبر التاريخ في كتابات السنة والشيعة، حيث قال كلمة مثيرة للجدل عن الصحابي خالد بن الوليد "كان وحشيا لا فرق بينه وبين المغول وداعش"

وهو ما اثار حالة من الجدل بسبب حلقة ابراهيم عيسى التي تناول فيها سيرة الصحابي الجليل وسيف الله المسلول خالد بن الوليد، واضاف إن خالد ابن الوليد لم ينقل على لسانه حديث نبوي واحد مروي، ولا قاعدة فقهية، ولا فتوى دينية، وقال ابراهيم عيسى منذ اللحظة التي دخل فيها إلى الإسلام واللحظة التي مات فيها كان عسكريا فارسا، وقائد كبير لجيش أو جندي كبير في جيش، لم نعرفه عليما ولا فقيها.

القاعدة تهدد عيسى

وبعد عدة قضايا ومزاعم مثيرة للجدل، اصدر تنظيم القاعدة بيانا توعد بتصفية ابراهيم عيسى وقال التنظيم في بيان بعنوان "إلجام لئام الإعلام"، هدد فيها الكاتب الصحفي والإعلامي المصري إبراهيم عيسى، بسبب إحدى حلقات برنامج "مختلف عليه" الذي يقدمه على فضائية الحرة الأمريكية وتناول شخصية خالد بن الوليد "خالد بن الوليد قائد أم سفاح".

وتناولت النشرة التي عنونها التنظيم باسم "وفاء وذبا عن سيف الله المسلول خالد بن الوليد"، تصريحات إبراهيم عيسى في البرنامج، في محاولة لتفنيدها من خلال محررها الشيخ "أواب الحسني" الذي قال "إن عيسى سعى للتشكيك في مصداقية إسلام خالد أبن الوليد والطعن في إخلاصه وصحبته للرسول والاستعانة بضيوف كفروا خالد بن الوليد والترويج إلى أن خالد تظاهر بالإسلام دهاء ومكرا".

وأرفق التنظيم في النشرة رسالة تهديد واضحة للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وهي عبارة عن صورة تتجه فيها رصاصة لقلبه وعليها عبارة "من لي بهذا الخبيث".