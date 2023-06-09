علاء مبارك: لهذه الأسباب تتكرر هجمات أسماك القرش في البحر الأحمر

علق علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على الحادثة المأساوية التي وقعت في البحر الأحمر، إثر هجوم سمكة قرش على سائح روسي ومصرعه.

ونشر علاء مبارك تغريدة تفاعل معها الكثيرون، حيث تحدث عن تجربته في الغوص بالبحر الأحمر ومشاهدته لأسماك القرش، كما قدم نصائح حول كيفية التعامل معها وأسباب ظهورها بكثرة قرب الشواطئ.

وأشار نجل الرئيس المصري الأسبق، إلى أسباب تكرار الحوادث المأساوية في البحر الأحمر وانقضاض سمكة القرش على السباحين.

تكررت حوادث هجوم سمك القرش فى مياه البحر الاحمر على مدار السنوات السابقة اخرها حادث اليوم المؤسف فى الغردقة حيث هاجم سمك القرش سائح روسي ما أدى لوفاته على الفور ، كنت امارس رياضة الغوص منذ عام ١٩٨٧ وشاهدت أسماك القرش عدة مرات اثناء الغوص والتى قليلاً ما تهاجم الغطاسين لكن… — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) June 8, 2023

وأوضح أن أحد الأسباب يعود إلى إطعام الأسماك أو إلقاء الطعام بهدف جذبها، مما يؤدي إلى تغيير سلوك سمك القرش وجذب أنواع أخرى.

كما أشار علاء مبارك إلى ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ كأسباب أخرى تؤثر على سلوك سمك القرش وزيادة ظهورها بشكل متكرر.

وأكد أن صيد الأسماك بشكل جائر وترك المياه المفتوحة بدون رقابة يعد أحد العوامل الرئيسية في نقص مخزون الأسماك وتجاه سمك القرش نحو الشواطئ بحثًا عن طعام بديل.

وأوضح أن الحل ليس في قتل سمكة القرش المتسببة في الحادث، ولكنه يكمن في اتخاذ الاحتياطات المناسبة أثناء السباحة، مثل اختيار أماكن ذات أعماق مناسبة حيث يمكن للسباحين الخروج بسرعة في حال واجهوا سمكة قرش.