علاء مبارك يريد "واسطة" لتحقيق امنيته

تمنى علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الحصول على واسطه لتحقيق امنيته في زيارة الديار المقدمة واداء العمرة

وداعب علاء مبارك أحد متابعيه على تويتر وطالبه بإيجاد واسطة لحذف اسمه من قوائم الممنوعين من السفر ليسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة في العشر الأواخر من رمضان.

وطلب المتابع من نجل الرئيس الاسبق واسطه ليسافر الى الخارج، فرد عليه علاء مبارك بالقول : «معندكش أنت عشان أشيل المنع من السفر إلي من 2011.. أروح أعمل عمرة في العشر الأواخر وارجع! نقول يارب».