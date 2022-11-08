علاء مبارك يسأل جون كيري: مليارات بابا اخبارهم ايه؟

طلب علاء نجل الرئيس المصري الاسبق الراحل محمد حسني مبارك توجيه سؤال الى وزير الخارجية الاميركي الاسبق جون كيري المشارك في قمة المناخ التي تستضيفها مصر ، بشأن تصريحات سابقة للوزير الاميركي بشأن "مليارات للرئيس مبارك" .

كيري: صادرنا 31 مليار دولار لمبارك

وتسلم جون كيري وزارة الخارجية الاميركية في عهد الرئيس الاميركي الاسبق باراك اوباما من عام 2013 إلى عام 2017 و يشغل منصب ممثل الرئيس لشؤون المناخ في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ، وخلال تسلمه رئيسا للدبلوماسية الاميركية اعلن عن تجميد بلاده لاكثر من 31 مليار دولار عائدة للرئيس المصري محمد حسني مبارك الذي تنحى عن الحكم لصالح القوات المسلحة في 11 فبراير 2011 .

وقال كيري ان "الأصول تشمل عقارات في نيويورك وكاليفورنيا وأرصدة بنكية في الولايات المتحدة الأمريكية".

علاء مبارك: فين فلوس بابا

واعاد علاء مبارك في تغريدة على صفحته في تويتر تصريحات كيري التي اطلقها قبل 10 سنوات تقريبا وذكر فيها ان "واشنطن جمدت 31.5 مليار دولار أمريكي من أصول الرئيس المصري الأسبق".

وسأل مبارك الابن، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري عن المليارات التي ذكرها وقال متهكما اي حد " يُسأل كيري عن "تصريحه في 2011 بتجميد 31 مليار دولار ونصف لمبارك وعقارات تم تجميدها في أمريكا، أخبارهم إيه؟".

مرحباً بجون كيرى فى مؤتمر المناخ ; يا ريت حد يسألوا عن تصريحه فى ٢٠١١ بتجميد ٣١ مليار دولار ونصف لمبارك وعقارات تم تجميدها فى امريكا اخبارهم ايه ؟ ياريت نسمعه وهو بيقول: ياه ده موضوع قديم قوى لسه فاكرين ده كان مجرد تصريح ولع الدنيا وبعدين قولنا انها غلطة غير مقصودة ! Shame on u pic.twitter.com/uctfTLD6r7 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) November 7, 2022

وافترض علاء مبارك اجابه مراوغة من الوزير الاميركي نشرها في تغريدته تقول: "ياه ده موضوع قديم قوى لسه فاكرين ده كان مجرد تصريح ولع الدنيا وبعدين قولنا انها غلطة غير مقصودة". وختم مبارك الابن كلامه بتوجيه الخطاء لكيري : "عار عليك!".