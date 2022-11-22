علاء مبارك ينتقد قطر ويعلق على حضور السيسي لافتتاح كأس العالم

انتقد علاء نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك ما وصفه بالدور القطري "الهدام" في المنطقة واشار الى دعمها لـ "الخريف العربي" في نفس الوقت عبر عن فخره باستضافة المونديال على ارض عربية

وفتح مبارك الابن النار على الحكومة القطرية وقال في تغريده على صفحتة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر " "نجاح كبير نفتخر به جميعا باستضافة أول مونديال على أرض عربية، قطر؛ لكن لن ننسى أنها ركبت موجة الخريف العربي"، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عدة دول في المنطقة وعُرفت باسم "الربيع العربي".

ودعمت الحكومة القطرية موجة الربيع العربي من خلال وسائل اعلامها وخاصة قناة الجزيرة الفضائية ، منذ انطلاق الثورات العربية في العام 2010 في تونس مرورا في مصر وليبيا حيث اطاحت بقادة هذه الدول عن القيادة بعد عقود من تمسكهم بكرسي الرئاسة .

وأضاف علاء مبارك أن قطر "تبنت مشروعا هداما لتفتيت المنطقة من الداخل وتضليل الرأي العام عبر إعلامها ودورها في دعم جماعة إرهابية وكانت ملاذا لهم بعد هروبهم كما تورطت في قضية التخابر"، على حد قوله. في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين

في المقابل ثمن علاء مبارك حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حفل الافتتاح وقال ردا على احد المعلقين المعارضين لحضوره "بالعكس بطولة رياضية عالمية ولأول مرة تقام على أرض دولة عربية، وحضور الرئيس مهم خاصة في تواجد كثير من الرؤساء وهذه فرصة ربما لعقد بعض اللقاءات".

وحضر عدد من قادة دول العالم منهم الفسطيني محمود عباس والجزائري عبدالمجيد تبون والاردني عبدالله الثاني وولي عهد السعودية محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الاماراتي الشيخ محمد بن راشد والرئيس التركي رجب طيب اردوغان