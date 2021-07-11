علاء وجمال مبارك في عزاء جيهان السادات (فيديو)

تواجد أبناء الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، أمس السبت، في عزاء جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الاسبق محمد انور السادات، حيث حرص كل من علاء وجمال مبارك على المشاركة والحضور.

وكان الرئيس الراحل أنور السادات حسني مبارك نائبا له، قبل أن يتم اغتياله في 6 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1981.

كما حضر العزاء الذي أقيم في مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، الفنانة يسرا والفنان يحيى الفخراني وزوجته الدكتورة لميس جابر، ووزير الخارجية المصري الأسبق، عمرو موسى، ووزير الإعلام السابق أسامة هيكل، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ورئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، ووفد من وزارة الداخلية المصرية.

السيدان علاء وجمال مبارك بعد تأدية واجب العزاء فى السيده جيهان السادات

ولاد الاُصول

الله يرحم الرئيس.....خير من ربى❤️❤️🌻🌷🌷 pic.twitter.com/buK0YCH7ar — wafaa.adel (@wafaaad52868556) July 10, 2021

وأعلن عن وفاة جيهان السادات، صباح الجمعة، وحرص على نعيها العديد من المشاهير العرب، من أبرزهم رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار، تركي آل الشيخ، والفنان المصري، محمد رمضان.

استاذ .. علاء مبارك

من عزاء السيدة جيهان السادات pic.twitter.com/2M3J7WGyrM — Waleed Amin 310@yaho (@waleed_310) July 10, 2021

ويذكر أن أرملة الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، كانت في رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر مؤخرا، وكانت حالتها الصحية مستقرة، لكنها تعرضت لوعكة صحية جديدة، نقلت على أثرها لتلقي العلاج في أحد مستشفيات القاهرة.

وتقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، مراسم جنازة عسكرية لأرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

وأدى السيسي وقرينته واجب العزاء في الراحلة جيهان السادات في أعقاب الجنازة العسكرية، وتم دفن جثمان الراحلة بالنصب التذكاري إلى جوار زوجها الرئيس الراحل، حسبما ذكرت بوابة "الأهرام".