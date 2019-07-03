منشور 03 تمّوز / يوليو 2019 - 12:47 كلمات دالة:الأردنالإماراتالسعودية مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند مقتل 40 بضربة جوية لمليشيات حفتر على مركز المهاجرين بطرابلس إيران ستطبق الاتفاق النووي حال التزام الدول الأوروبية بتعهداتها علاقات الأردن مع الإمارات والسعودية تمر بأزمة مطلوب يفجر نفسه في العاصمة التونسية تضامن فلسطيني مع قيادي في حماس بعد اكتشاف تعامل ابنه الثاني مع الاحتلال أنباء عن هروب الأميرة هيا زوجة حاكم دبي الى ألمانيا "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل بالأرقام: شاروخان الممثل الأعلى أجرًا في العالم..لن تصدقوا كم بلغ حجم ثروته في 2019! سخرية عارمة من الدكتورة خلود بسبب تقليدها لإطلالة الأميرة ديانا..فماذا حدث؟ حظك اليوم مع الأبراج الثلاثاء 25 حزيران/يونيو 2019