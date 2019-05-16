علاوي: صواريخ باليستية في غزة موجهة نحو الخليج.. وحماس: "نطق عهرا"

قال إياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية في العراق، أن المخابرات الإسرائيلية زودت الولايات المتحدة الأمريكية بصورة منصات إطلاق صواريخ باليستية موجودة في غزة وسوريا ومدينة البصرة في العراق وموجهة الى دول الخليج.

وأكد إياد علاوي لقناة الشرقية ان مسؤولا أمريكيا اجتمع معه وابلغه ان الولايات المتحدة قررت إرسال وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو للتحقيق في موضوع منصات الصواريخ والتحدث مع المسؤولين العراقيين حول هذا الوضع، منوها إلى أن الصور الملتقطة، صور أرضية وليست من الأقمار الصناعية، في إشارة إلى أن عملاء لإسرائيل قاموا بتصويرها

بدوره، رد صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ومسؤول دائرة العلاقات الوطنية بها، على تصريحات علاوي، قائلا “صمت دهرا، ونطق عهرا حينما قام بدور كومبارس فاشل يردد ما أملاه عليه مخرج صهيوني حول (صواريخ حماس) الموجهة إلى الخليج!!”

وتابع: “ماذا أصاب أزلام العرب؟ أم ان الخبث كان راكدا فحركته رياح الفتنة رحمة من الله بنا (ليميز الله الخبيث من الطيب؟)”

وأضاف: “نحن لا نوجه سلاحنا إلى صدرنا يا علاوي”

ولاقت تصريحات إياد علاوي، سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال مغردون إن رئيس الحكومة العراقية السابق، يستند في شيطنة المقاومة بغزة على تقارير إسرائيلية، دون انتظار أي توضيح من الأطراف المتهمة