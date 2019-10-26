علاوي يدعو لانتخابات مبكرة والامم المتحدة تطالب بمحاسبة "مليشيات القتل"

دعت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إلى عدم التسامح مع ما وصفتها بالجماعات المسلحة التي تخرب الاحتجاجات السلمية الدائرة بالعراق منذ أوائل الشهر الجاري للمطالبة بإصلاحات ومكافحة الفساد.

من جهته دعا زعيم ائتلاف "الوطنية" اياد علاوي يوم السبت حكومة "مصغرة" يقع على عاتقها تشكيل مفوضية انتخابات جديدة للذهاب الى انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من الازمة الحالية التي تشهدها البلاد.

وقال علاوي في بيان اليوم "أدعو لتشكيل حكومة مصغرة -حكومة أقوياء- تعمد لتشكيل مفوضية انتخابات مستقلةٍ ونزيهةٍ بحق - لا على الورق- تشرف على اجراء انتخابات مبكرة، وفق قانون انتخابات منصف وعادل" .

‫واضاف انه "لن نرضى بأقل من ذلك، فلا يمكن لنظام سياسي يرتكز على المحاصصة ان يستمر أكثر، وهو ما سبق ونوهنا له مراراً وتكرارا".

وقال بيان لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق، جينين هينيس بلاسخارت، إنها "تستنكر بشدة تدمير الممتلكات العامة والخاصة" خلال الاحتجاجات، محذرة من أنه "لا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تخرب المظاهرات السلمية وتقوض مصداقية الحكومة وقدرتها على التصرف".

ولفت البيان إلى أن "تنفيذ التدابير المتعددة التي أعلنتها الحكومة الأسابيع الماضية سوف يستغرق وقتا، وسيصب الحوار البناء حول سبل المضي قدما في مصلحة الجميع".

وأكد البيان استعداد الأمم المتحدة لـ"دعم السلطات العراقية في جهودها لتلبية المطالب المشروعة بالتغيير".