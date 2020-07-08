علماء يحذرون من موجة إصابات بتلف دماغي مرتبط بكورونا

حذر العلماء من أن الأطباء قد يفشلون في تشخيص، و فهم سلسلة خطيرة محتملة من اضطرابات الدماغ المرتبطة بالفيروس التاجي، و من أن موجة محتملة من كوفيد- 19 قد تقترن باختلالات وظيفية مؤقتة في الدماغ ،أو جلطات دماغية تلف في الأعصاب أو آثار خطيرة في الدماغ .

و أشارت ادلة جديدة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا، قد تؤدي إلى مضاعفات شديدة بالجهاز العصبي وأكد باحثون في جامعة كلية لندن، أن مضاعفات عصبية شديدة ظهرت لدى 43 من المرضى بكوفيد -19

ومن الواضح أن الفيروس التاجي يمكن أن يؤدي إلى مجموعة كبيرة من المشاكل العصبية.

كوفيد-19، المرض الذي يسببه فيروس كورونا ، هو أساسا اعتلال في الجهاز التنفسي ويؤثر على الرئتين إلا أن علماء الأعصاب والأطباء المتخصصين في الدماغ يقولون إن أدلة تظهر أن له تأثيرا على الدماغ تبعث على القلق.

وفي الدراسة الحديثة لجامعة كلية لندن، جرى تشخيص إصابة تسعة مرضى يعانون من التهاب في الدماغ بنوع نادر يطلق عليه التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر وهو أكثر انتشارا بين الأطفال وقد ينجم عن إصابة فيروسية.

