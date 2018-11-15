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على خطى واشنطن.. كندا تدرس معاقبة سعوديين متورطين بمقتل خاشقطي

على خطى واشنطن.. كندا تدرس معاقبة سعوديين متورطين بمقتل خاشقطي
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