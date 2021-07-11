علي جمعة: مفتي إثيوبيا جاهل بالدين.. وسد النهضة سينهار

وصف مفتي الديار المصرية السابق، الدكتور علي جمعة، مفتي اثيوبيا عمر إدريس، بالجاهل بالدين، بعد البيان الذي تطاول فيه "إدريس" على شيخ الأزهر حول سد النهضة.

وقال جمعة: «مفتي إثيوبيا جاهل بالدين حين استدل بحديث عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حول المياه».

وأكد مفتي الديار المصرية السابق، أن العالم سيسمع كل يوم عن هبوط الأرض التي بُني عليها سد النهضة الإثيوبي وانهياره.

وأوضح- خلال لقاء برنامج «من مصر»، المُذاع على شاشة قناة «cbc»، حديث مسلم الذي استشهد فيه مفتي إثيوبيا بأن النبي، صلى الله عليه وسلم، عندما جاءه «الزبير» ومعه جار له من الأنصار يتنازعان على مجرى الماء، فقال الرسول : «اسْقِ يا زبير، وأرسل الماء إلى جارك»، وبالتالي يجب أن تسقي ثم ترسل الماء إلى جارك، وهذا الحديث يدل على أنه يجب علينا سيلان الماء فورًا بعد الحصول على حصتنا منه.

ورفض «جمعة»- خلال الرد على بيان مفتي إثيوبيا- توصيف «إدريس» بالشيخ، واكتفى بتوصيفه بـ«الأستاذ عمر»، قائلًا : «نفترض فيه الجهالة، وأنه جاهل بالواقع ودين الله، نسأله- هو الذي يدَّعي العدالة في قومه- هل سياسة التجويع التي يتعرض لها تيجراي من العدالة والإنصاف أو من الدين أو هل حدثت في تاريخ المسلمين أن جوعنا الشعوب من أجل أن تركع؟! ما يحدث في تيجراي سلب لحقوقهم وإبادة عرقية».