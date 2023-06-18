استخدم مسدس بلاستيكي.. مرتكب عملية سطو على محل صرافة بقبضة الأمن الأردني

تمكنت الأجهزة الأمنية في الأردن صباح اليوم الأحد من القبض على الشخص المشتبه به في ارتكاب عملية سطو على محل صرافة في منطقة بيادر وادي السير في العاصمة عمان.



ووفقًا لمصدر أمني، فإن عملية الاعتقال تمت في منطقة البيادر، حيث تم العثور على جزء من المبلغ المسروق بحوزة المتهم.

وفي وقت لاحق، أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فريق البحث الجنائي تمكن من تحديد هوية الجاني الذي ارتكب جريمة السلب تحت التهديد في أحد محال الصرافة قبل عدة أيام في منطقة البيادر جنوب العاصمة، وتم اعتقاله.



وتلقت إدارة البحث الجنائي بلاغًا قبل عدة أيام يفيد بدخول شخص مجهول وملثم إلى أحد محلات الصرافة في منطقة البيادر وسرقة مبلغ قدره ألفي دينار تحت تهديد سلاح ناري ولاذ بالفرار من الموقع.

وأوضح الناطق الإعلامي أنه فور تلقي البلاغ تم اتخاذ إجراءات فورية وجمع جميع التفاصيل والمعلومات من مسرح الجريمة، وقام فريق تحقيق خاص من الإدارة بمتابعة التحقيق في الحادثة.

وأكد الناطق الإعلامي أن الجهود المبذولة من قبل فريق التحقيق، بالاستمرار في جمع المعلومات ومتابعة القضية، سمحت لهم بتحديد هوية الجاني ومكان تواجده ومداهمته، وتم إلقاء القبض عليه. وخلال التحقيق معه، اعترف بالتخطيط وتنفيذ الجريمة باستخدام مسدس بلاستيكي، ولا يزال التحقيق جاريًا في القضية.

يجدر بالذكر أن جريمة السلب المسلح تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، وتحمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

