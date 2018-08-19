عمان تدرس مقترحات موسكو حول اللاجئين السوريين

لا تزال الحكومة الأردنية تدرس المقترحات الروسية حول عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد استعادة الجيش السوري منطقة الحدود السورية الأردنية.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الأردنية جمانة غنيمات، إن بلادها تواصل النظر في المقترحات الروسية حول الموضوع، بما في ذلك إنشاء مركز لترتيب وتنظيم عودتهم، وعندما يتم الاتفاق سيعلن عنه.

وأكدت الوزيرة، رفض الأردن إعادة اللاجئين السوريين قسرا وقالت إن قرار العودة يجب أن يكون للاجئ نفسه.

وشددت على أن عمان، لم تتلقّ طلبا من دمشق حتى الآن لفتح معبر نصيب الحدودي بين البلدين.

من جانبها، كانت وكالة "سانا" السورية، أفادت بأن الجهات المعنية أنجزت الترتيبات في معبر نصيب على الحدود مع الأردن لاستقبال دفعة من النازحين السوريين العائدين.

وذكرت الوكالة، أن سلطات محافظة درعا نشرت عيادتين متنقلتين و3 سيارات إسعاف لتقديم الخدمات الصحية للعائدين فور وصولهم إلى المركز، إضافة إلى تجهيز مستلزمات الغذاء واستقدمت عددا من الحافلات لنقلهم من المركز الحدودي إلى منازلهم.

وقال مصدر في 'المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" في الأردن، إنه تم "خلال العام الحالي تسجيل عودة 1769 شخصا، وهي في إطار معدلها الطبيعي"، وشدد على أن عدد اللاجئين الذين عادوا طواعية خلال السنوات الثلاث الماضية لم يتجاوز 15 ألف لاجئ.

وتشير الأمم المتحدة، إلى أنها سجلت حوالي 650 ألف لاجئ سوري في الأردن، فيما تقدر الحكومة الأردنية عدد الذين لجؤوا إلى البلاد بنحو 1.5 مليون شخص منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011.