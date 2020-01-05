عمان تدعو واشنطن وطهران لتغليب لغة الحوار

ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، أن السلطنة تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى “تغليب لغة الحوار” لتهدئة التوتر بينهما بعد أن قتلت ضربة أمريكية القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد يوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية قوله: “السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتدعو الطرفين إلى تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة”.

وأضاف البيان: “كما تدعو السلطنة المجتمع الدولي لاغتنام ما عبر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد وذلك بتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وتوسطت عمان من قبل بين الدولتين إذ تربطها علاقات ودية بكل من واشنطن وطهران