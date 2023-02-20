عمان تستعد لاستقبال شخصية مهمة قد تكون بشار الأسد

شرعت سلطنة عمان بالتحضير لزيارة شخصية مهمة للبلاد قد تكون الرئيس السوري بشار الأسد ، دون أي تأكيد من قبل أي جهة رسمية في السلطنة.

ووصل أمس الأحد بالتزامن مع التحضيرات تلك قائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني، إلى العاصمة العمانية مسقط في الوقت الذي منعت فيه الشرطة وقوف السيارات على جانبي شارع السلطان قابوس من المطار السلطاني الخاص إلى قصر البركة العامر في الاتجاهين.

واستقبل اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي، قائد القوة البحرية العمانية، نظيره الإيراني، عند وصوله مطار مسقط الدولي، بحضور السفير الإيراني لدى السلطنة علي نجفي وفق ما أفادت به وكالة "إرنا" الإيرانية.



