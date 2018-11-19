عمان تسمح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي

والشهر الماضي، استقبل سلطان عمان "قابوس بن سعيد"، وفدا إسرائيليا يتزعمه رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو



كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" عن اتفاق مع سلطان عمان "قابوس بن سعيد" على استخدام المجال الجوي للسلطنة عبر تمكين طائرات إسرائيلية من المرور عبره إلى الهند.

وأضاف "نتنياهو" خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية بعد ظهر الإثنين، أن (إسرائيل) ستعمل بالتعاون مع التحالف الدولي لحل أزمة تهديد إيران بإغلاق باب المندب.

وصرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن كمية الأسلحة الإيرانية التي نُقلت إلى "حزب الله" اللبناني عبر الأراضي السورية تقلصت بشكل ملحوظ منذ حادثة إسقاط الطائرة الروسية، لافتا إلى أن بلاده تواصل الطلعات الجوية الاستطلاعية في المنطقة.

ورفض "نتنياهو" التطرق إلى تلميحاته الأخيرة بشأن استمرار نشاطات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة.

والشهر الماضي، استقبل سلطان عمان "قابوس بن سعيد"، وفدا إسرائيليا يتزعمه رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، وزوجته "سارة"، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) "يوسي كوهين"، في بيت البركة بالعاصمة (مسقط).

وزيارة "نتنياهو" إلى عُمان تشكل أول لقاء رسمي يعقد على هذا المستوى منذ عام 1996.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير وتصريحات لمسؤولين إسرائيليين، عن محادثات سرية بين (إسرائيل) وعدد من الدول العربية، التي ترى في تل أبيب حليفا محتملا في مواجهة الخطر الذي تمثله طهران، والأطراف المتحالفة معها في المنطقة.