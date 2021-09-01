عمان تفتح حدودها أمام الحاصلين على لقاح كورونا

فتحت سلطنة عمان اليوم الأربعاء منافذها الحدودية مع الإبقاء على التقيّد بالإجراءات الاحترازية، وفقاً لقرارات اللجنة العليا لمتابعة تطورات فيروس كورونا.

جرعتين من اللقاح

وتشترط السلطات العمانية لدخول أراضيها، الحصول على جرعتين من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وهو شرط يطبّق أيضا على المواطنين والمقيمين الراغبين بدخول الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص.

لكن اللجنة العليا لمتابعة تطورات فيروس كورونا في سلطنة عمان أكدت استمرار العمل بقرار تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين للسلطنة من العراق وإيران.

انعاش القطاع السياحي

وتأمل سلطنة عمان في أن فتح حدودها البرية، ولاسيما مع الإمارات العربية المتحدة، سينعش قطاعها السياحي الذي تأثر بشكل لافت بسبب جائحة كورونا، وسياسة الإغلاق التي اعتمدتها السلطنة على مدى الأشهر الماضية.

كما تأمل الإمارات بدورها بزيادة عدد الوافدين إليها من السلطنة، لاسيما مع اقتراب موعد معرض أكسبو 2020 المتوقع افتتاحه في الأول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

حالات كورونا في عمان

أعلنت سلطنة عمان اليوم عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و/61/ حالة إصابة وتعافي /183/ حالة .

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة في عمان قولها في بيان لها إن إجمالي الحالات المُسجلة في السلطنة بلغ /302300/ والمتعافين /291904/ والوفيات /4064/ فيما بلغ عدد الحالات النشطة /6332/.