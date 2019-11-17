عمان: عفو سلطاني عن 332 من نزلاء السجون بينهم 142 أجنبيًا

أعلنت سلطنة عمان، الأحد، صدور عفو سلطاني عن 332 من نزلاء السجون بينهم 142 أجنبيًا.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن السلطان قابوس بن سعيد أصدر، الأحد، عفوًا خاصًا عن عدد من نزلاء السجون.

وأشارت إلى أن العفو شمل 332 نزيلاً بينهم 142 أجنبيًا؛ بمناسبة العيد الوطني الـ49 للسلطنة، دون أن تشير إلى أحكامهم أو التهم الموجهة إلى أولئك “النزلاء”.

وتحتفل السلطنة، الإثنين، بعيدها الوطني الذي سيشهد عرضًا عسكريًا بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية، بحضور السلطان قابوس، قليل الظهور في السنوات الأخيرة.

والعيد الوطني للسلطنة يوافق يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني يوم مولد السلطان، فيما بدأ الاحتفال به مع تولي السلطان الحكم عام 1970.

وقابوس بن سعيد هو صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب الحاليين، كما أنه يعد ثامن سلاطين أسرة البوسعيد، وينحدر نسبه من أحمد بن سعيد، المؤسس الأول لسلطنة عمان.