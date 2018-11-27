عمان: قرارات العفو الامارتية تشمل أردنيين

علم دولة الامارات

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين ان قرارات العفو التي صدرت عن دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قد شملت عدد من الاردنيين المحكومين لدى دولة الامارات.



واوضحت الوزارة بأن السفارة الاردنية في ابوظبي والقنصلية العامة في دبي ومنذ الإعلان عن قرارت العفو تواصلت مع الجانب الإماراتي الشقيق للحصول على قائمة رسمية تبين اعداد و اسماء الاردنيين المشمولين بالعفو. هذا وسيتم الإعلان عن الإعداد النهائية حال توفرها بصورة رسمية.