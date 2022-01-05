عمان.. ملك الأردن يستقبل "غانتس"

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس، في العاصمة عمان، بحسب ما أعلن الديوان الملكي في الاردن.

وبحسب ما نشره الديوان الملكي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، شدد الملك على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية.

وأكد الملك على "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".