عمران الخطيب: حماس تكرس الانفصال

اعتبر عضو المجلس الوطني عمران الخطيب أن إبرام حماس اتفاقا مع حكومة الاحتلال للعودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة قبل العدوان الأخير على غزة يأتي في سياق المشروع الذي تفكر به حماس منذ سنوات وهو الانفصال الكلي عن الوطن وإقامة دويلة في غزة .

وأضاف الخطيب في حديث اذاعي أنن حماس بهذا الاتفاق أثبتت للجانب الإسرائيلي بأنها تمتلك موضوع الأمن والسيطرة على غزة وقدمت نفسها على أنها هي الاقدر على الوفاء بالالتزامات كونها تعي أن المطلوب الأن هو تصفية القضية الفلسطينية وبشكل خاص حل الدولتين على حدود عام 67 والقبول بدويلة في غزة تحت حكم حماس .

وتابع الخطيب أن ما يهم حركة حماس أولا وأخيرا هو استمرار سيطرتها على قطاع غزة مبينا أيضا أن حماس تعتبر أن الحوار يبدأ من خلال سيطرتها الكاملة على منظمة التحرير الفلسطينية .

وأشار الخطيب إلى أن حماس تريد القفز عن كافة ما تم التوافق عليه في جلسات الحوار التي عقدت في القاهرة بوجود كل الفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة واللقاءات الثنائية حيث كانت تسير الامور بشكل متدرج بدءا من الانتخابات التي عطلتها إسرائيل.

وقال عضو المجلس الوطني عمران الخطيب إن حماس تتحدث الآن عن منظمة التحرير وتفعيلها وتريد أن تصنع منظمة تحرير جديدة بعيدة عن الكل الوطني الفلسطيني مشددا على أن هذا الأمر مرفوض .

وأعرب الخطيب عن أسفه لعودة حماس إلى اتفاق التهدئة ما بعد العدوان الإسرائيلي عام 2014 معربا عن أسفه لما حدث في العدوان الأخير الذي غطى على ما يجري في حي الشيخ جراح وانتفاضة وهبة شعبنا في القدس مبينا أن حماس عملت جاهدة في لفت النظر الأممي والدولي الذي كان يتضامن مع الشيخ جراح ومحاولات قلع شعبنا من أرضه إلى ما حدث في غزة لأنها تبحث عن دور خارج الاطار الفلسطيني .