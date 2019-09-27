عمران خان يحذر من "حمام دم" في كشمير

اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الجمعة، من على منبر الأمم المتحدة، الهند بالتحضير لـ”حمام دم” في كشمير.

وقال خان أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية “حين يتم رفع حظر التجول، سيحصل حمام دم”.

وفرضت قوات الأمن الهندية مزيدا من القيود في كشمير، الجمعة، علما بأن المنطقة خاضعة لإغلاق منذ ألغت نيودلهي مطلع أغسطس/ آب الوضع الخاص للولاية التي كانت شبه مستقلة.

وأضاف خان “هناك 900 ألف جندي على الأرض، لم يأتوا حسب ما قال ناريندرا مودي من أجل ازدهار كشمير. ماذا سيفعل هؤلاء الجنود الـ900 ألف؟ سيكون هناك حمام دم”.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تحدث قبيل ذلك من على المنبر نفسه من دون أن يتطرق إلى قضية كشمير. لكنه أكد أن بلاده التي تحمل “رسالة سلام، تريد تحذير العالم من شبكات إرهابية”، في إشارة واضحة إلى إسلام أباد التي يتهمها بدعم مجموعات متطرفة.

وأعرب رئيس وزراء باكستان عن خشيته من مواجهات جديدة بين القوتين النوويتين المتنافستين إذا اتهمت الهند باكستان بأنها تقف وراء هجمات محتملة لمجموعات محلية”.

وقال “إذا بدأت حرب تقليدية بين بلدينا فكل شيء يمكن أن يحصل”، مشددا على أن باكستان “الأصغر سبع مرات من جارتها” سيكون أمامها خيار صعب: “إما الاستسلام وإما النضال من أجل الحرية حتى الموت”.

وتساءل “ماذا سنفعل؟ إنني أطرح على نفسي هذا السؤال. سنقاتل” و”حين يقاتل بلد نووي حتى النهاية فإن ذلك قد تكون له تداعيات تتجاوز حدوده. هذا قد يؤدي إلى تداعيات على العالم أجمع، ولذا أكرر أمامكم أنني حضرت لأحذركم وليس لإطلاق تهديدات”.

