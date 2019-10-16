عمران خان يزور الرياض بعد طهران

التقى رئيس وزراء باكستان عمران خان في الرياض أمس الثلاثاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد، في زيارة تأتي بعد يومين من إجرائه محادثات في إيران.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إنه خلال الاجتماع بين الملك سلمان وخان "جرى استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها".

كما عقد رئيس الوزراء الباكستاني اجتماعا مع ولي العهد السعودي جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك وفرص تعزيزه، كما تم "بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وفجر الأربعاء غادر خان السعودية عائدا إلى بلده بعدما زار المدينة المنوّرة وأدى الصلاة في المسجد النبوي، حسب "واس".

ولم توضح "واس" ما إذا كان رئيس الوزراء الباكستاني بحث خلال زيارته إلى المملكة "الوساطة" التي عرض القيام بها بين الرياض وطهران.

وكان خان أجرى الأحد محادثات في إيران في زيارة قال إن "سببها هو أننا لا نرغب في نزاع بين السعودية وإيران".

وتصاعدت وتيرة التوتر في الخليج بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية، اتهمت الرياض وواشنطن وعدد من الدول الأوروبية طهران بالوقوف خلفها، وسبق ذلك من عمليات احتجاز ناقلات نفط وإسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية. (وكالات)